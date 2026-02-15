Рубио заявил, что встретился с Зеленским

МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским безопасность Киева и двустороннее сотрудничество.
"Встретился с <...> Зеленским для обсуждения вопросов безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Президент Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию", — написал он в соцсети X.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157". Новая встреча пройдет 17 и 18 февраля в Женеве.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.