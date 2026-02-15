Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил, что встретился с Зеленским - РИА Новости, 15.02.2026
02:43 15.02.2026 (обновлено: 14:37 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/rubio-2074452747.html
Рубио заявил, что встретился с Зеленским
Рубио заявил, что встретился с Зеленским - РИА Новости, 15.02.2026
Рубио заявил, что встретился с Зеленским
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским безопасность Киева и двустороннее сотрудничество. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T02:43:00+03:00
2026-02-15T14:37:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074513359_0:19:2401:1369_1920x0_80_0_0_a060370568368f6e89bbd9d9b66e4bac.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074447363.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
марко рубио, владимир зеленский, украина, сша, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
Марко Рубио, Владимир Зеленский, Украина, США, В мире, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Рубио заявил, что встретился с Зеленским

Рубио заявил, что обсудил с Зеленским безопасность Украины

© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICEГоссекретарь США Марко Рубио и Владимир Зеленский во время встречи в Мюнхене
Госсекретарь США Марко Рубио и Владимир Зеленский во время встречи в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Госсекретарь США Марко Рубио и Владимир Зеленский во время встречи в Мюнхене
МЮНХЕН, 15 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским безопасность Киева и двустороннее сотрудничество.
«
"Встретился с <...> Зеленским для обсуждения вопросов безопасности Украины и углубления оборонного и экономического партнерства. Президент Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию", — написал он в соцсети X.
Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157". Новая встреча пройдет 17 и 18 февраля в Женеве.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
