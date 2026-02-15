Рейтинг@Mail.ru
Рубио обсудил украинское урегулирование с главами МИД G7 - РИА Новости, 15.02.2026
01:53 15.02.2026
Рубио обсудил украинское урегулирование с главами МИД G7
Рубио обсудил украинское урегулирование с главами МИД G7
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил украинское урегулирование и обстановку в Венесуэле с коллегами по "Большой семерке", заявил в воскресенье государственный... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
сша
венесуэла
украина
марко рубио
g7
сша
венесуэла
украина
в мире, сша, венесуэла, украина, марко рубио, g7
В мире, США, Венесуэла, Украина, Марко Рубио, G7
Рубио обсудил украинское урегулирование с главами МИД G7

Рубио обсудил с главами МИД G7 ситуацию в Венесуэле и украинское урегулирование

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил украинское урегулирование и обстановку в Венесуэле с коллегами по "Большой семерке", заявил в воскресенье государственный департамент.
"Госсекретарь Марко Рубио сегодня встретился с министрами иностранных дел стран G7 в Мюнхене... Госсекретарь подтвердил приверженность США содействию стабильности в Венесуэле и переговорам о прекращении российско-украинской войны", - говорится в заявлении.
В субботу Рубио в интервью телеканалу Блумберг заявил что США не оставят попытки урегулировать конфликт на Украине, так как считают, что это уникальное обязательство. При этом Рубио признал, что территориальные требования России остаются трудной уступкой для Украины, в том числе по политическим причинам.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Речь Рубио в Мюнхене развеяла опасения европейцев, заявил президент Чехии
В миреСШАВенесуэлаУкраинаМарко РубиоG7
 
 
