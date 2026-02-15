Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о правилах приготовления блюд к Масленице - РИА Новости, 15.02.2026
03:08 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/rospotrebnadzor-2074455084.html
Роспотребнадзор рассказал о правилах приготовления блюд к Масленице
Роспотребнадзор рассказал о правилах приготовления блюд к Масленице - РИА Новости, 15.02.2026
Роспотребнадзор рассказал о правилах приготовления блюд к Масленице
Правила личной гигиены нужно соблюдать во время приготовления праздничных блюд к Масленице, яйца следует тщательно промывать под проточной водой и использовать... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T03:08:00+03:00
2026-02-15T03:08:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
празднование масленицы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009277679_0:124:3200:1924_1920x0_80_0_0_93d44f3e6ed367e193291897248427eb.jpg
https://ria.ru/20260209/dietolog-2073092571.html
https://ria.ru/20260206/bliny-2072588933.html
https://ria.ru/20260214/bliny-2074335879.html
2026
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), празднование масленицы
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Празднование Масленицы
Роспотребнадзор рассказал о правилах приготовления блюд к Масленице

РИА Новости: при приготовлении блюд к Масленице важно соблюдать гигиену

Блины с малиновым вареньем
Блины с малиновым вареньем
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Блины с малиновым вареньем. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правила личной гигиены нужно соблюдать во время приготовления праздничных блюд к Масленице, яйца следует тщательно промывать под проточной водой и использовать разные доски и ножи для обработки продуктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.
"Покупая муку для блинов, обращайте внимание на её сорт. Самый нежный сорт муки – это высший. Однако в ней меньше всего полезных веществ, в отличие от муки грубого помола. При выборе муки необходимо обратить внимание на целостность упаковки, а также условия её хранения. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, чтобы она могла дольше сохранять свои свойства", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что при покупке молока и сметаны следует внимательно изучить информацию, вынесенную на этикетку, где указаны состав продукции, условия хранения и срок годности, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.
"Выбирая сметану, обратите внимание на наименование – должно быть чётко прописано название "сметана". Под названием "сметанка" часто скрывается сметанный продукт на основе растительных жиров. Состав должен содержать сливки, закваску, молоко или молочные продукты", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе отметили, что при покупке сливочного масла следует также обращать внимание на состав. В нем должны фигурировать только сливки и цельное молоко. Использование растительных жиров не допускается.
"Важно также помнить, что продажа яиц с истёкшим сроком годности, загрязнённой скорлупой и дефектами запрещена. Нужно обязательно проверять качество яиц в местах их продажи. Во время приготовления праздничных блюд нужно соблюдать правила личной гигиены, яйца тщательно промывать под проточной водой и использовать разные доски и ножи для обработки продуктов", - рассказали в ведомстве.
Классическим топингом к блинам считается сгущённое молоко. Оно должно быть белого цвета, с легким кремовым оттенком, однородное, густое и иметь сливочный вкус, уточнили в пресс-службе. Если сгущёнка засахарилась, то срок годности либо истёк, либо подходит к концу.
"В случае употребления блинов в период проведения массовых мероприятий на улице обратите внимание на условия реализации пищевой продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержится ли в чистоте рабочее место, соблюдаются ли условия хранения начинок для блинов. При употреблении пищи на улице следует обработать руки гигиеническими салфетками", - заключили в ведомстве.
