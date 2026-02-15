Роспотребнадзор рассказал о правилах приготовления блюд к Масленице

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правила личной гигиены нужно соблюдать во время приготовления праздничных блюд к Масленице, яйца следует тщательно промывать под проточной водой и использовать разные доски и ножи для обработки продуктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Масленичная неделя в этом году продлится с 16 по 22 февраля.

"Покупая муку для блинов, обращайте внимание на её сорт. Самый нежный сорт муки – это высший. Однако в ней меньше всего полезных веществ, в отличие от муки грубого помола. При выборе муки необходимо обратить внимание на целостность упаковки, а также условия её хранения. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, чтобы она могла дольше сохранять свои свойства", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что при покупке молока и сметаны следует внимательно изучить информацию, вынесенную на этикетку, где указаны состав продукции, условия хранения и срок годности, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

"Выбирая сметану, обратите внимание на наименование – должно быть чётко прописано название "сметана". Под названием "сметанка" часто скрывается сметанный продукт на основе растительных жиров. Состав должен содержать сливки, закваску, молоко или молочные продукты", - пояснили в Роспотребнадзоре

В пресс-службе отметили, что при покупке сливочного масла следует также обращать внимание на состав. В нем должны фигурировать только сливки и цельное молоко. Использование растительных жиров не допускается.

"Важно также помнить, что продажа яиц с истёкшим сроком годности, загрязнённой скорлупой и дефектами запрещена. Нужно обязательно проверять качество яиц в местах их продажи. Во время приготовления праздничных блюд нужно соблюдать правила личной гигиены, яйца тщательно промывать под проточной водой и использовать разные доски и ножи для обработки продуктов", - рассказали в ведомстве.

Классическим топингом к блинам считается сгущённое молоко. Оно должно быть белого цвета, с легким кремовым оттенком, однородное, густое и иметь сливочный вкус, уточнили в пресс-службе. Если сгущёнка засахарилась, то срок годности либо истёк, либо подходит к концу.