Новый польский разведбатальон развернут у границ России и Белоруссии

ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Новое польское воинское подразделение - 16-й разведывательный батальон - было развернуто на востоке Польши, в 85 километрах от границ России и Белоруссии, сообщает радиостанция RMF24.
Казарменный комплекс батальона разместился в селе Конечки области Элк Варминско-Мазурского воеводства Польши. Элк расположен приблизительно в 85 километрах от российской границы. Такое же расстояние отделяет город от границы с Белоруссией.
"Эти инвестиции принесут пользу не только жителям нашей коммуны и города Элк, но и всему региону и восточному флангу Североатлантического альянса", - заявил мэр города Томаш Осевский.
Министр национальной обороны принял решение о создании 16-го разведывательного батальона в октябре 2023 года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.