Рейтинг@Mail.ru
Новый польский разведбатальон развернут у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/rmf24-2074533987.html
Новый польский разведбатальон развернут у границ России и Белоруссии
Новый польский разведбатальон развернут у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 15.02.2026
Новый польский разведбатальон развернут у границ России и Белоруссии
Новое польское воинское подразделение - 16-й разведывательный батальон - было развернуто на востоке Польши, в 85 километрах от границ России и Белоруссии,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T17:03:00+03:00
2026-02-15T17:03:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
польша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072288378_0:103:3274:1945_1920x0_80_0_0_29f8f653cba65269fbf4b584027334dc.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074506663.html
https://ria.ru/20260214/sikorskiy-2074421265.html
россия
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072288378_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_4acb59d78c04cc0f81ed67d1a28f9ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, польша, нато
В мире, Россия, Белоруссия, Польша, НАТО
Новый польский разведбатальон развернут у границ России и Белоруссии

RMF24: новый польский разведбатальон развернут у границ России и Белоруссии

© AP Photo / Mindaugas KulbisПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Новое польское воинское подразделение - 16-й разведывательный батальон - было развернуто на востоке Польши, в 85 километрах от границ России и Белоруссии, сообщает радиостанция RMF24.
"Подразделение будет играть основополагающую роль в обеспечении разведывательных возможностей и безопасности восточной границы Польши. Однако прежде всего, по словам военных, новое подразделение станет "глазами и ушами" восточного фланга НАТО", - сообщает радиостанция.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Пушков рассказал, откуда генсек НАТО черпает убежденность в "победе" Киева
Вчера, 13:49
Казарменный комплекс батальона разместился в селе Конечки области Элк Варминско-Мазурского воеводства Польши. Элк расположен приблизительно в 85 километрах от российской границы. Такое же расстояние отделяет город от границы с Белоруссией.
"Эти инвестиции принесут пользу не только жителям нашей коммуны и города Элк, но и всему региону и восточному флангу Североатлантического альянса", - заявил мэр города Томаш Осевский.
Министр национальной обороны принял решение о создании 16-го разведывательного батальона в октябре 2023 года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Забор на границе с Белоруссией слишком дорогой для Польши, заявил Сикорский
14 февраля, 19:21
 
В миреРоссияБелоруссияПольшаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала