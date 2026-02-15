Рейтинг@Mail.ru
04:29 15.02.2026 (обновлено: 13:06 15.02.2026)
Врач рассказала, кому нельзя есть репу
Репу нельзя употреблять при обострении заболеваний ЖКТ, гипотонии и нарушениях в работе щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 15.02.2026
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Репу нельзя употреблять при обострении заболеваний ЖКТ, гипотонии и нарушениях в работе щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
"Репу нельзя при обострениях ЖКТ - язве, гастрите с высокой кислотностью, панкреатите, а также гипотонии и нарушениях щитовидной железы", - рассказала Чистик.
По ее словам, употребление этого продукта рекомендуется ограничивать при болезнях почек и печени, метеоризме, аллергии и диабете.
Толстые блины на кефире - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Врач рассказала, кому опасно есть блины на Масленичной неделе
14 февраля, 02:28
 
