Врач рассказала, кому нельзя есть репу

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Репу нельзя употреблять при обострении заболеваний ЖКТ, гипотонии и нарушениях в работе щитовидной железы, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

"Репу нельзя при обострениях ЖКТ - язве, гастрите с высокой кислотностью, панкреатите, а также гипотонии и нарушениях щитовидной железы", - рассказала Чистик.