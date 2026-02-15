Ученые назвали опасный для средней полосы России сорняк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Возникшее в Европе гибридное растение рейнутрия богемская, которое за счет мощных корней может разрушать фундаменты сооружений, представляет потенциальную опасность для регионов средней полосы России, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории природной флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада Владимир Остапко.

По его словам, богемская рейнутрия возникла в Европе при спонтанном скрещивании японской и сахалинской рейнутрий, которые выращивают как декоративные и кормовые растения. Этот гибрид оказался более агрессивным, чем его родительские виды, и в настоящее время продолжает активно расселяться во многих странах.

Остапко отметил, что в природной среде этот вид нуждается в достаточной увлажненности почвы.

"Вряд ли в степной зоне рейнутрия богемская может быть особо опасной. Но в средней полосе России , в лесной и лесостепной зонах этот вид вполне можно приравнивать по потенциальной опасности и вреду экосистемам к борщевику Сосновского", - сказал он.

Опасность этого растения в том, что оно вытесняет многие аборигенные виды в местах их естественного произрастания, изменяя экосистемы, что влияет не только на флористический состав, но и, косвенно, на фауну как мелких, так и крупных животных.

Кроме того, по словам ученого, рейнутрия образует мощные корневища, проникающие на большую глубину.

"Поселяясь вблизи зданий и других сооружений, например плотин на реках, это растение может оказывать разрушительное действие, прорастая в щели и стыки между плит", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что борьба с зарослями рейнутрий ведется путем механического удаления и выкорчёвывания корневищ, кое-где могут быть использованы гербициды.