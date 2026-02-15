Рейтинг@Mail.ru
В России с апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/rassrochka-2074457500.html
В России с апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки
В России с апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки - РИА Новости, 15.02.2026
В России с апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки
В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки, в частности, оплата частями становится отдельной услугой, у оператора с продавцом... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T04:08:00+03:00
2026-02-15T04:08:00+03:00
общество
россия
сергей гаврилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_496cbbce7c53d175ab563a7305a7b50d.jpg
https://ria.ru/20260215/zaym-2074452171.html
https://ria.ru/20250722/rassrochka-2030658363.html
https://ria.ru/20260206/kredit-2072584618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b82b076fa70f7aaeb2894c45839db8bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей гаврилов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ
В России с апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки

РИА Новости: с 1 апреля рассрочка становится отдельной услугой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Банкомат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки, в частности, оплата частями становится отдельной услугой, у оператора с продавцом появляются рамки по цене, срокам, данным и санкциям, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
"С 1 апреля 2026 года начинает действовать федеральный закон № 283-ФЗ от 31 июля 2025 года о сервисе рассрочки: оплата частями становится отдельной услугой, и у оператора с продавцом появляются рамки по цене, срокам, данным и санкциям", - сказал Гаврилов.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Россияне с 1 марта не смогут оформить займ онлайн только по серии паспорта
Вчера, 02:32
По его словам, первый вопрос упирается в цену и скидку за быструю оплату.
"В 283-ФЗ сказано: цена по договору сервиса рассрочки равна цене товара при полной оплате. Схема "на ценнике 60 000, при оплате сразу 55 000" дает разную итоговую цену в зависимости от способа оплаты. С 1 апреля 2026 года в законе о защите прав потребителей действует запрет на разные цены, когда различие связано с оплатой одним платежом или через сервис рассрочки. Такая привязка скидки рискует попасть под этот запрет", - объяснил депутат.
Он отметил, что для беспроцентной рассрочки через оператора установлен потолок: не более шести месяцев для договоров, заключенных с 1 апреля 2026 года, и не более четырех месяцев для договоров, заключенных с 1 апреля 2028 года.
"Рассрочка на год или два выходит за пределы режима 283-ФЗ. Длинный срок переводит сделку в другой формат: потребительский кредит или заем по 353-ФЗ с расчетом полной стоимости кредита и передачей сведений в кредитную историю, либо рассрочка напрямую от продавца по статье 489 ГК РФ", - подчеркнул парламентарий.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Госдума приняла закон, ограничивающий максимальный срок рассрочки
22 июля 2025, 16:39
По словам Гаврилова, обязанность оператора передавать сведения в бюро кредитных историй привязана к порогу: при суммарных обязательствах перед этим оператором свыше 50 000 рублей сведения передаются, при сумме до 50 000 рублей включительно обязанность передачи не возникает.
"На практике небольшие покупки чаще остаются вне кредитной истории; при превышении порога запись появляется, и кредиторы видят дополнительную нагрузку", - добавил он.
Депутат рассказал, что для новых договоров введен предел неустойки и иных мер ответственности: не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности, при этом положения закона не применяются к договорам, заключенным до 1 апреля 2026 года, старые рассрочки живут по прежним условиям.
"Пятый момент — границы применения. Договоры сервиса рассрочки, оформленные до 1 апреля 2026 года, остаются в старом режиме. Рассрочка, которую магазин дает сам, без оператора, под 283-ФЗ не подпадает; отношения строятся по нормам ГК о купле-продаже и по требованиям закона о защите прав потребителей", - заключил Гаврилов.
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыто, кому не дадут кредит даже при хорошем доходе
6 февраля, 02:17
 
ОбществоРоссияСергей ГавриловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала