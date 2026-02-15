В Раде рассказали, почему сняли с поезда экс-министра энергетики Украины

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, фигурирующего в деле о коррупции в энергетике, сняли с поезда при попытке выехать из страны по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП),
Ранее в воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда.
"У Галущенко есть право выезжать за границу, так как имеет троих несовершеннолетних детей. Живут не на Украине, а в Швейцарии, но это такое. Поэтому здесь без сомнения, если сняли с поезда, то, очевидно, по запросу правоохранителей. То есть НАБУ и САП", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
