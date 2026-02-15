В Раде рассказали, почему сняли с поезда экс-министра энергетики Украины

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, фигурирующего в деле о коррупции в энергетике, сняли с поезда при попытке выехать из страны по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП),