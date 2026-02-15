Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали, почему сняли с поезда экс-министра энергетики Украины - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/rada-2074514115.html
В Раде рассказали, почему сняли с поезда экс-министра энергетики Украины
В Раде рассказали, почему сняли с поезда экс-министра энергетики Украины - РИА Новости, 15.02.2026
В Раде рассказали, почему сняли с поезда экс-министра энергетики Украины
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, фигурирующего в деле о коррупции в энергетике, сняли РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:41:00+03:00
2026-02-15T14:41:00+03:00
в мире
украина
швейцария
герман галущенко
тимур миндич
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b57b5b7955a04343e80ddcad86c64da.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074508686.html
https://ria.ru/20260213/zelenskiy-2074188174.html
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/73/1549027399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc7da65577aa526e7b96c8d96f590e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, герман галущенко, тимур миндич, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Швейцария, Герман Галущенко, Тимур Миндич, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали, почему сняли с поезда экс-министра энергетики Украины

Железняк: экс-министра энергетики Украины сняли с поезда по запросу НАБУ и САП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает, что бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, фигурирующего в деле о коррупции в энергетике, сняли с поезда при попытке выехать из страны по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП),
Ранее в воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение, сообщили в Раде
Вчера, 14:08
"У Галущенко есть право выезжать за границу, так как имеет троих несовершеннолетних детей. Живут не на Украине, а в Швейцарии, но это такое. Поэтому здесь без сомнения, если сняли с поезда, то, очевидно, по запросу правоохранителей. То есть НАБУ и САП", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мог выиграть": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
13 февраля, 15:11
 
В миреУкраинаШвейцарияГерман ГалущенкоТимур МиндичСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала