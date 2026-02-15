https://ria.ru/20260215/pvo-2074570060.html
Силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над Россией
Средства ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ над территорией России за три часа, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
