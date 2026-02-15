Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 15.02.2026 (обновлено: 23:24 15.02.2026)
Силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над Россией
Силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над Россией
Средства ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ над территорией России за три часа, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
рязанская область
вооруженные силы украины
россия, рязанская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рязанская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО уничтожили 49 беспилотников над Россией

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ над территорией России за три часа, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Пятнадцатого февраля текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рязанская область, Вооруженные силы Украины
 
 
