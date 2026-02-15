https://ria.ru/20260215/pvo-2074567973.html
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 15.02.2026
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:44:00+03:00
2026-02-15T22:44:00+03:00
2026-02-15T22:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_55e9a4b7b6cbcc15442fb16bcafc09d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву БПЛА