Силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 15.02.2026 (обновлено: 21:36 15.02.2026)
Силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью
Силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью
Силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью

Шапша: силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью

Военнослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Три БПЛА уничтожены над территориями двух муниципальных округов Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Сухиничского и Козельского муниципальных округов... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
По словам губернатора, оперативные группы работают на местах.
Учения войск ПВО
ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью
