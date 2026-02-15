https://ria.ru/20260215/pvo-2074563435.html
Силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью
Силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью - РИА Новости, 15.02.2026
Силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью
Три БПЛА уничтожены над территориями двух муниципальных округов Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:34:00+03:00
2026-02-15T21:34:00+03:00
2026-02-15T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
безопасность
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20260215/bespilotniki-2074548715.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_de63fe092f89ad5222f3ffcb4556376f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, безопасность, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Безопасность, Владислав Шапша
Силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью
Шапша: силы ПВО уничтожили три БПЛА над Калужской областью