ВСУ попытались массированно атаковать беспилотниками Брянскую область
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 15.02.2026 (обновлено: 16:56 15.02.2026)
ВСУ попытались массированно атаковать беспилотниками Брянскую область
ВСУ попытались массированно атаковать беспилотниками Брянскую область
Российские войска отразили масштабный налет дронов ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз.
ВСУ попытались массированно атаковать беспилотниками Брянскую область

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские войска отразили масштабный налет дронов ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны, мобильно-огневым группам бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениям Росгвардии по Брянской области уже уничтожено 120 вражеских БПЛА", — написал он в Telegram-канале.
Незадолго до этого Богомаз рассказал, что в Злынковском районе ВСУ атаковали сотрудника во время ремонта оборудования сотовой связи. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
Украинские военные практически ежедневно пытаются бить дронами по объектам в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
