ВСУ попытались массированно атаковать беспилотниками Брянскую область

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские войска отразили масштабный налет дронов ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны, мобильно-огневым группам бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениям Росгвардии по Брянской области уже уничтожено 120 вражеских БПЛА", — написал он в Telegram-канале.
Незадолго до этого Богомаз рассказал, что в Злынковском районе ВСУ атаковали сотрудника во время ремонта оборудования сотовой связи. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
Украинские военные практически ежедневно пытаются бить дронами по объектам в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18