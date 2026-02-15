https://ria.ru/20260215/pvo-2074497880.html
Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Силами ПВО Минобороны РФ уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.02.2026
