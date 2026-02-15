https://ria.ru/20260215/pvo-2074465241.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 68 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 68 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России, Азовским и Черным морем за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
