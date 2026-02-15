Путин отметил действенную поддержку воинов-афганцев участникам СВО

"Такая ответственная жизненная, гражданская позиция, ваше неравнодушие и твёрдая приверженность незыблемым патриотическим, духовно-нравственным идеалам и ценностям заслуживают самого глубокого признания. Желаю вам здоровья и всего наилучшего", - добавил президент.