Путин отметил действенную поддержку воинов-афганцев участникам СВО

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал на торжественном мероприятии, посвящённом 37-й годовщине завершения выполнения боевых задач, Ограниченный контингент советских войск в Афганистане, отметив, что контингент оказывает действенную поддержку участникам специальной военной операции, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на торжественном мероприятии, посвящённом 37-й годовщине завершения выполнения боевых задач Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. Важно, что все эти годы вы бережно храните традиции воинского братства, помогаете боевым товарищам и их близким. И конечно, ваши знания, навыки и богатый опыт востребованы в деятельности ветеранских организаций, в воспитании молодёжи. Особо отмечу действенную поддержку, которую вы оказываете участникам специальной военной операции", - говорится в приветствии.
Путин отметил, что 15 февраля 1989 года ‒ значимая дата в истории России, и страна гордится солдатами и офицерами, гражданскими специалистами, которые с честью выполнили свой долг. Кроме того глава государства добавил, что защищая национальные интересы, они достойно прошли через нелёгкие испытания, проявили стойкость и мужество, сострадание, милосердие и благородство.
"Такая ответственная жизненная, гражданская позиция, ваше неравнодушие и твёрдая приверженность незыблемым патриотическим, духовно-нравственным идеалам и ценностям заслуживают самого глубокого признания. Желаю вам здоровья и всего наилучшего", - добавил президент.