Путин на следующей неделе проведет международные контакты
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет международные контакты и примет участие в совещании судей, сообщили на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:47:00+03:00
2026-02-15T13:47:00+03:00
2026-02-15T13:56:00+03:00
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия
