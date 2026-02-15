Рейтинг@Mail.ru
13:47 15.02.2026 (обновлено: 13:56 15.02.2026)
Путин на следующей неделе проведет международные контакты
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет международные контакты и примет участие в совещании судей, сообщили на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 15.02.2026
владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), россия
Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет международные контакты и примет участие в совещании судей, сообщили на телеканале "Россия 1".
"Российский лидер примет участие в ежегодном совещании судей, на следующей неделе у президента запланирован ряд международных контактов", - говорится в сообщении в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", которое привели в Telegram-канале "Вести".
Кроме того, глава государства планирует провести на следующей неделе заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), а также совещания с членами правительства и Совбеза.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
13 февраля, 10:21
 
Владимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Россия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
