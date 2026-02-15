https://ria.ru/20260215/putin-2074490541.html
"Сигналы Путина". В Турции сделали резкое заявление о конференции в Мюнхене
"Сигналы Путина". В Турции сделали резкое заявление о конференции в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2026
"Сигналы Путина". В Турции сделали резкое заявление о конференции в Мюнхене
Европа в настоящее время сталкивается с проблемами, о которых президент России Владимир Путин предупреждал европейских лидеров еще в 2007 году в ходе Мюнхенской РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:29:00+03:00
2026-02-15T11:29:00+03:00
2026-02-15T12:51:00+03:00
в мире
европа
россия
турция
владимир путин
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260214/evropa-2074192891.html
европа
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, турция, владимир путин, нато, мирный план сша по украине
В мире, Европа, Россия, Турция, Владимир Путин, НАТО, Мирный план США по Украине
"Сигналы Путина". В Турции сделали резкое заявление о конференции в Мюнхене
dikGazete: Европа столкнулась с проблемами из-за нежелания прислушаться к Путину