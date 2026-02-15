Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал об отношении к Путину в Индонезии - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/putin-2074489385.html
Посол России рассказал об отношении к Путину в Индонезии
Посол России рассказал об отношении к Путину в Индонезии - РИА Новости, 15.02.2026
Посол России рассказал об отношении к Путину в Индонезии
Индонезийские политики и бизнесмены называют российского президента Владимира Путина героем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:13:00+03:00
2026-02-15T11:13:00+03:00
индонезия
россия
владимир путин
сергей толченов
прабово субианто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069386723_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_8d6b9d662321e1c5b197c42766658ec2.jpg
https://ria.ru/20260213/indonezija-2074147924.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индонезия, россия, владимир путин, сергей толченов, прабово субианто
Индонезия, Россия, Владимир Путин, Сергей Толченов, Прабово Субианто
Посол России рассказал об отношении к Путину в Индонезии

РИА Новости: индонезийские политики и бизнесмены называют Путина героем

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. Индонезийские политики и бизнесмены называют российского президента Владимира Путина героем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Дипломат подтвердил, что имя российского президента в Индонезии известно практически всем.
"Буквально вчера я общался с крупным индонезийским бизнесменом, который в разговоре с российской делегацией откровенно говорил: "Путин – мой герой, я на него равняюсь". Подобные оценки мы регулярно слышим и от молодых индонезийцев", - сказал Толченов.
По словам посла, более возрастные политики демонстрируют свое восхищение Путиным не столько на словах, сколько на деле.
"В частности, президент Индонезии Прабово Субианто является частым гостем в нашей стране и поддерживает прямой диалог с Владимиром Путиным – за последние 1,5 года такие контакты состоялись уже трижды", - подытожил Толченов.
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Посол рассказал, за что в Индонезии уважают Россию
13 февраля, 12:58
 
ИндонезияРоссияВладимир ПутинСергей ТолченовПрабово Субианто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала