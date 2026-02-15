https://ria.ru/20260215/putin-2074489385.html
Посол России рассказал об отношении к Путину в Индонезии
Посол России рассказал об отношении к Путину в Индонезии - РИА Новости, 15.02.2026
Посол России рассказал об отношении к Путину в Индонезии
Индонезийские политики и бизнесмены называют российского президента Владимира Путина героем, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 15.02.2026
Посол России рассказал об отношении к Путину в Индонезии
РИА Новости: индонезийские политики и бизнесмены называют Путина героем