Аннулирование

Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "Герасимов рассказал, какую задачу поставил Путин для войск в ДНР", аннулируется по просьбе Минобороны.
https://ria.ru/20260215/putin-2074467882.html
Сообщение, вышедшее на ленты агентства с заголовком "Герасимов рассказал, какую задачу поставил Путин для войск в ДНР", аннулируется по просьбе Минобороны. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T07:58:00+03:00
2026-02-15T07:58:00+03:00
2026-02-15T08:41:00+03:00
