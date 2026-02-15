Аргументов в пользу участия ЕС в переговорах по Украине нет, заявил Пушков

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что европейские политики не приводят серьезных аргументов в пользу своего участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Сенатор подчеркнул, что глава МИД Польши Радослав Сикорский, президент Франции Эмманюэль Макрон, эстонский политик Кая Каллас, не представили убедительных доводов в пользу участия ЕС в переговорах.
"Серьезных ответов на вопрос, зачем европейцы нужны на переговорах, нет ни у него, ни у Макрона, ни у Каллас. А действительно - зачем? Чтобы сорвать даже те хрупкие переговоры, которые уже ведутся? Чтобы надувать щеки и чувствовать себя важными? Ведь ничего другого европейцы не способны привнести в процесс урегулирования на Украине", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности усомнился в праве США играть ведущую роль в переговорах по Украине, заявив, что американская помощь Киеву "близка к нулю", а европейские страны оплачивают поставки вооружений. Он подчеркнул, что если ЕС несет финансовую нагрузку и конфликт влияет на его безопасность, то союз "заслуживает места за столом переговоров". В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны стран НАТО негативно сказываются на перспективах урегулирования.