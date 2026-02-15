https://ria.ru/20260215/proval-2074477075.html
Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины
Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины - РИА Новости, 15.02.2026
Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины
Прошедшие накануне в Германии переговоры лидеров ЕС с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, пишет Spiegel. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T09:27:00+03:00
2026-02-15T09:27:00+03:00
2026-02-15T10:18:00+03:00
в мире
мюнхен
украина
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074482701_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_c01c00597a2a1a3bb30eb1b32dbdc7fc.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074456065.html
https://ria.ru/20260214/zelenskiy-2074432901.html
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074461048.html
мюнхен
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074482701_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_7a29c421c6b3032df32be4440a8cc601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, украина, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Мюнхен, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прошедшие накануне в Германии переговоры лидеров ЕС с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, пишет Spiegel.
"Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене
предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось", — говорится в материале.
По данным немецкого журнала, это произошло в крайне уязвимый момент для ВСУ
, когда боеприпасы на исходе.
"Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — приводит он слова Зеленского на конференции.
Как пишет издание, из-за проблем на фронте Зеленскому пришлось сменить риторику в адрес европейских партнеров, которых он раскритиковал на форуме в Давосе. Новая волна его гнева обрушилась на администрацию Джо Байдена, которая уже ничего не определяет в вопросе помощи Киеву.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи, которая постепенно сокращается. На этот год его приняли с недостатком в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Как заявлял депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, денег, в том числе на зарплаты украинским военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.