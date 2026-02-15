Рейтинг@Mail.ru
Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины - РИА Новости, 15.02.2026
09:27 15.02.2026 (обновлено: 10:18 15.02.2026)
Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины
Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины - РИА Новости, 15.02.2026
Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины
Прошедшие накануне в Германии переговоры лидеров ЕС с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, пишет Spiegel. РИА Новости, 15.02.2026
В мире, Мюнхен, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины

Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины

© REUTERS / Thilo SchmuelgenВладимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прошедшие накануне в Германии переговоры лидеров ЕС с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, пишет Spiegel.
"Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Много людей просто ушли": Зеленский оконфузился на конференции в Мюнхене
Вчера, 03:33
По данным немецкого журнала, это произошло в крайне уязвимый момент для ВСУ, когда боеприпасы на исходе.
"Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — приводит он слова Зеленского на конференции.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленский выступил с тяжелым признанием о новом украинском оружии
14 февраля, 20:46
Как пишет издание, из-за проблем на фронте Зеленскому пришлось сменить риторику в адрес европейских партнеров, которых он раскритиковал на форуме в Давосе. Новая волна его гнева обрушилась на администрацию Джо Байдена, которая уже ничего не определяет в вопросе помощи Киеву.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи, которая постепенно сокращается. На этот год его приняли с недостатком в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Как заявлял депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, денег, в том числе на зарплаты украинским военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Просто сошел с ума": в США пришли в ужас после вчерашних слов Зеленского
Вчера, 05:47
 
