Spiegel сообщил о провале переговоров в Мюнхене о финансировании Украины

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Прошедшие накануне в Германии переговоры лидеров ЕС с Владимиром Зеленским о финансировании Украины провалились, пишет Spiegel.

"Европейцам не удалось найти решение проблем с финансированием. На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось", — говорится в материале.

По данным немецкого журнала, это произошло в крайне уязвимый момент для ВСУ , когда боеприпасы на исходе.

"Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты", — приводит он слова Зеленского на конференции.

Как пишет издание, из-за проблем на фронте Зеленскому пришлось сменить риторику в адрес европейских партнеров, которых он раскритиковал на форуме в Давосе. Новая волна его гнева обрушилась на администрацию Джо Байдена, которая уже ничего не определяет в вопросе помощи Киеву.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи, которая постепенно сокращается. На этот год его приняли с недостатком в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).