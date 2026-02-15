Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи - РИА Новости, 15.02.2026
01:44 15.02.2026
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи - РИА Новости, 15.02.2026
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи
Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде после гибели 19-летней девушки в результате падения наледи с крыши жилого дома, сообщает следственное управление СК РИА Новости, 15.02.2026
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка погибла из-за падения наледи с крыши

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде после гибели 19-летней девушки в результате падения наледи с крыши жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
"Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту гибели 19-летней девушки в результате падения наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека)", - сообщается в Telegram-канале СК России по Нижегородской области.
