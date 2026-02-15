В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде после гибели 19-летней девушки в результате падения наледи с крыши жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту гибели 19-летней девушки в результате падения наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека)", - сообщается в Telegram-канале СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, 14 февраля на улице Варварской с крыши многоквартирного дома на двух девушек сошла наледь. В результате происшествия одна из них погибла на месте, вторая получила травмы, не представляющие угрозы для жизни.