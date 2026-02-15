https://ria.ru/20260215/proisshestvie-2074449269.html
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи
Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде после гибели 19-летней девушки в результате падения наледи с крыши жилого дома, сообщает следственное управление СК РИА Новости, 15.02.2026
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде после гибели 19-летней девушки в результате падения наледи с крыши жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
"Следственными органами СК России
по Нижегородской области
по факту гибели 19-летней девушки в результате падения наледи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части второй статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека)", - сообщается в Telegram-канале
СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, 14 февраля на улице Варварской с крыши многоквартирного дома на двух девушек сошла наледь. В результате происшествия одна из них погибла на месте, вторая получила травмы, не представляющие угрозы для жизни.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за очистку крыши от снега и наледи.