В Приморье завели дело после ДТП, где погиб человек - РИА Новости, 15.02.2026
10:18 15.02.2026 (обновлено: 10:38 15.02.2026)
В Приморье завели дело после ДТП, где погиб человек
В Приморье завели дело после ДТП, где погиб человек - РИА Новости, 15.02.2026
В Приморье завели дело после ДТП, где погиб человек
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения заведено после столкновения двух иномарок в Приморье, где один человек погиб, двое, включая 12-летнюю... РИА Новости, 15.02.2026
В Приморье завели дело после ДТП, где погиб человек

В Приморье завели дело после ДТП с погибшим и пострадавшим

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения заведено после столкновения двух иномарок в Приморье, где один человек погиб, двое, включая 12-летнюю девочку, получили переломы, сообщает УМВД России по региону.
Прокуратура Приморья ранее в воскресенье сообщила, что в районе приморского села Воздвиженка столкнулись Suzuki Escudo и Toyota Ipsum: 42-летняя пассажирка Toyota скончался на месте, еще три человека, в том числе 12-летняя девочка, госпитализированы с различными травмами.
В полиции уточнили, что в Toyota ехала семья, мать погибла, отец и дочь госпитализированы с переломами. "По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения - ред.)", - говорится в сообщении Тelegram-канала полиции.
По предварительным данным УМВД, 42-летний водитель Suzuki нарушил правила, создав помеху другой иномарке. Отмечается, что у него 22-летний стаж вождения, за последний год к административной ответственности не привлекался.
Число пострадавших в ДТП в Энгельсе выросло до девяти
14 февраля, 18:15
Число пострадавших в ДТП в Энгельсе выросло до девяти
