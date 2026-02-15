https://ria.ru/20260215/primore-2074483318.html
В Приморье завели дело после ДТП, где погиб человек
2026-02-15T10:18:00+03:00
2026-02-15T10:18:00+03:00
2026-02-15T10:38:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
россия
приморский край
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В Приморье завели дело после ДТП, где погиб человек
ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения заведено после столкновения двух иномарок в Приморье, где один человек погиб, двое, включая 12-летнюю девочку, получили переломы, сообщает УМВД России по региону.
Прокуратура Приморья ранее в воскресенье сообщила, что в районе приморского села Воздвиженка столкнулись Suzuki Escudo и Toyota Ipsum: 42-летняя пассажирка Toyota скончался на месте, еще три человека, в том числе 12-летняя девочка, госпитализированы с различными травмами.
В полиции уточнили, что в Toyota ехала семья, мать погибла, отец и дочь госпитализированы с переломами. "По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения - ред.)", - говорится в сообщении Тelegram-канала
полиции.
По предварительным данным УМВД, 42-летний водитель Suzuki нарушил правила, создав помеху другой иномарке. Отмечается, что у него 22-летний стаж вождения, за последний год к административной ответственности не привлекался.