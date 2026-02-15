В Приморье завели дело после ДТП, где погиб человек

ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения заведено после столкновения двух иномарок в Приморье, где один человек погиб, двое, включая 12-летнюю девочку, получили переломы, сообщает УМВД России по региону.

Прокуратура Приморья ранее в воскресенье сообщила, что в районе приморского села Воздвиженка столкнулись Suzuki Escudo и Toyota Ipsum: 42-летняя пассажирка Toyota скончался на месте, еще три человека, в том числе 12-летняя девочка, госпитализированы с различными травмами.

В полиции уточнили, что в Toyota ехала семья, мать погибла, отец и дочь госпитализированы с переломами. "По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения - ред.)", - говорится в сообщении Тelegram-канала полиции.