06:26 15.02.2026 (обновлено: 09:42 15.02.2026)
"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России
"Они ее возьмут". Жителям Прибалтики сообщили важную новость о России
России незачем вторгаться в прибалтийские страны, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
в мире, прибалтика, россия, москва, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Прибалтика, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. России незачем вторгаться в прибалтийские страны, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
НАТО празднует с шампанским: русских теперь будут убивать автоматически
27 января, 08:00
"Думаю, те, кто утверждает, будто Россия вторгнется в страны Балтии, вложили немало средств в галлюциногены. Это просто абсурд, это безумие", — отметил он.
Вместе с тем эксперт объяснил, что Риге, Вильнюсу и Таллину стоит задуматься о пользе конструктивного взаимодействия с Москвой.
"Если русские захотят занять Прибалтику, они ее возьмут, и Запад ничего не сможет сделать. Но хорошая новость состоит в том, что русским она не нужна. Им гораздо выгоднее заниматься бизнесом", — подчеркнул Макгрегор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Кая Каллас пытается наложить вето на третий закон Ньютона
30 января, 08:00
 
