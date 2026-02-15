В России за год сократилось число краж, грабежей и убийств

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В России за прошлый год значительно уменьшилось число краж, грабежей и убийств, следует из анализа РИА Новости данных статистики.

Самым распространенным преступлением по-прежнему остаются кражи — в 2025-м их было 453,3 тысячи. При этом их число сократилось на 9,2% и стало наименьшим как минимум с 2008-го (более ранних данных в открытом доступе нет).

Уменьшилось и число грабежей — на 18%, составив 14,4 тысячи, количество случаев умышленного причинения вреда здоровью — на 11%, до 13,64 тысячи.

Убийств стало почти на 12% меньше — 5,9 тысячи, изнасилований было 3,4 тысячи против 3,1 тысячи годом ранее. В то же время случаев разбоя было 2,5 тысячи против 2,8 тысячи, а хулиганства — на 13% больше, 2,7 тысячи.