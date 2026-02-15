В России за год сократилось число краж, грабежей и убийств

https://ria.ru/20260215/prestuplenie-2074482123.html
В России за прошлый год значительно уменьшилось число краж, грабежей и убийств, следует из анализа РИА Новости данных статистики. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:11:00+03:00
2026-02-15T10:11:00+03:00
2026-02-15T11:03:00+03:00
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В России за прошлый год значительно уменьшилось число краж, грабежей и убийств, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Самым распространенным преступлением по-прежнему остаются кражи — в 2025-м их было 453,3 тысячи. При этом их число сократилось на 9,2% и стало наименьшим как минимум с 2008-го (более ранних данных в открытом доступе нет).
Уменьшилось и число грабежей — на 18%, составив 14,4 тысячи, количество случаев умышленного причинения вреда здоровью — на 11%, до 13,64 тысячи.
Убийств стало почти на 12% меньше — 5,9 тысячи, изнасилований было 3,4 тысячи против 3,1 тысячи годом ранее. В то же время случаев разбоя было 2,5 тысячи против 2,8 тысячи, а хулиганства — на 13% больше, 2,7 тысячи.
Всего в 2025-м зарегистрировали 1,8 миллиона преступлений против 2,2 миллиона годом ранее.