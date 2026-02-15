Рейтинг@Mail.ru
В России за год сократилось число краж, грабежей и убийств - РИА Новости, 15.02.2026
10:11 15.02.2026 (обновлено: 11:03 15.02.2026)
В России за год сократилось число краж, грабежей и убийств
В России за год сократилось число краж, грабежей и убийств
В России за год сократилось число краж, грабежей и убийств
В России за прошлый год значительно уменьшилось число краж, грабежей и убийств, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
В России за год сократилось число краж, грабежей и убийств

РИА Новости: самым распространенным преступлением в России в 2025 г была кража

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В России за прошлый год значительно уменьшилось число краж, грабежей и убийств, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Самым распространенным преступлением по-прежнему остаются кражи — в 2025-м их было 453,3 тысячи. При этом их число сократилось на 9,2% и стало наименьшим как минимум с 2008-го (более ранних данных в открытом доступе нет).
Оперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Миллион рублей за каждого: самые опасные преступники России
20 января, 16:35
Уменьшилось и число грабежей — на 18%, составив 14,4 тысячи, количество случаев умышленного причинения вреда здоровью — на 11%, до 13,64 тысячи.
Убийств стало почти на 12% меньше — 5,9 тысячи, изнасилований было 3,4 тысячи против 3,1 тысячи годом ранее. В то же время случаев разбоя было 2,5 тысячи против 2,8 тысячи, а хулиганства — на 13% больше, 2,7 тысячи.
Всего в 2025-м зарегистрировали 1,8 миллиона преступлений против 2,2 миллиона годом ранее.
Следственные действия - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Был очень тихим". Следователь раскрыл подробности охоты на маньяка
8 февраля, 08:00
 
ПроисшествияРоссияОбщество
 
 
