Воспитательницы, спасшие детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спасшие детей воспитательницы из Оренбургской области стали первыми лауреатами премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Первая премия имени Тиграна ушла воспитательницам из Бугуруслана, которые защитили детей от маньяка с ножом. Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей", — написала она в Telegram-канале.
Пятого февраля злоумышленник проник на территорию дошкольного образовательного учреждения, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность".
Симоньян учредила премию на прошлой неделе, когда узнала о нападении на детский сад. Получателей она выбирает лично. Ее будут выдавать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй.
Также премию получит семья охранника техникума в Анапе, который спас студентов ценой своей жизни. Инцидент произошел в среду. Два человека — сотрудница учреждения и несовершеннолетний учащийся — получили ранения, преступника задержали.