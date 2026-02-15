Рейтинг@Mail.ru
Воспитательницы, спасшие детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна
13:05 15.02.2026 (обновлено: 14:01 15.02.2026)
Воспитательницы, спасшие детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна
Спасшие детей воспитательницы из Оренбургской области стали первыми лауреатами премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и... РИА Новости, 15.02.2026
Воспитательницы, спасшие детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна

Спасшие детей воспитательницы из Оренбуржья получили премию имени Кеосаяна

© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской областиГлава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской области
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Спасшие детей воспитательницы из Оренбургской области стали первыми лауреатами премии имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«

"Первая премия имени Тиграна ушла воспитательницам из Бугуруслана, которые защитили детей от маньяка с ножом. Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей", — написала она в Telegram-канале.

Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Симоньян назвала премию имени Тиграна Кеосаяна премией хорошего человека
12 февраля, 18:37

Пятого февраля злоумышленник проник на территорию дошкольного образовательного учреждения, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Халатность".

Симоньян учредила премию на прошлой неделе, когда узнала о нападении на детский сад. Получателей она выбирает лично. Ее будут выдавать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй.
Также премию получит семья охранника техникума в Анапе, который спас студентов ценой своей жизни. Инцидент произошел в среду. Два человека — сотрудница учреждения и несовершеннолетний учащийся — получили ранения, преступника задержали.
Николай Замарев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Симоньян связалась с семьей охранника, погибшего при ЧП в техникуме в Анапе
12 февраля, 18:44
 
