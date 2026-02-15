Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Молодёжь особенно ищет духовной поддержки у Бога, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с обращением по случаю празднования Дня православной молодежи.

Русская православная церковь отмечает в воскресенье праздник Сретения Господня, в этот же день отмечается Всемирный день православной молодежи.