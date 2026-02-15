Рейтинг@Mail.ru
Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
15.02.2026
Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл
Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 15.02.2026
Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл
Молодёжь особенно ищет духовной поддержки у Бога, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с обращением по случаю празднования Дня православной... РИА Новости, 15.02.2026
религия
русская православная церковь
общество
религия
русская православная церковь, общество, религия
Религия, Русская православная церковь, Общество, Религия
Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: молодежь особенно ищет духовной поддержки у Бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. 15 февраля 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. 15 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. 15 февраля 2026
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Молодёжь особенно ищет духовной поддержки у Бога, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с обращением по случаю празднования Дня православной молодежи.
"Наша жизнь порой перенасыщена разными событиями, но за туманом суеты и обилием забот важно не пропустить главное. Это главное — то, ради чего живет каждый человек: встреча с Богом — вот что способно наполнить наше бытие подлинным смыслом и непреходящей ценностью, дать крепкую опору и духовную поддержку, которых ищет любой из нас, но особенно — молодые люди", – говорится в патриаршем обращении, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Русская православная церковь отмечает в воскресенье праздник Сретения Господня, в этот же день отмечается Всемирный день православной молодежи.
Религия
 
 
