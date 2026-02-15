https://ria.ru/20260215/pravoslavie-2074502962.html
Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл
Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 15.02.2026
Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл
Молодёжь особенно ищет духовной поддержки у Бога, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с обращением по случаю празднования Дня православной... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:22:00+03:00
2026-02-15T13:22:00+03:00
2026-02-15T14:24:00+03:00
религия
русская православная церковь
общество
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074510249_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_bed26bd5ce28a75424f47c7384caa678.jpg
https://ria.ru/20260215/svechi-2074498756.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074510249_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_9dab0cc684e0bc120508ea69a318ba08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, общество, религия
Религия, Русская православная церковь, Общество, Религия
Молодежь особенно ищет опоры в Боге, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: молодежь особенно ищет духовной поддержки у Бога