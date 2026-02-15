Юрист разъяснил правила пересдачи экзаменов на права в России

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Если кандидат в водители не сдал практический экзамен в течение полугода после сдачи теоретического, то, по действующим в РФ правилам, он должен пересдать "теорию", рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

Ранее СМИ писали, что кандидатов в водители при несдаче "практики" на права в шестимесячный срок могут обязать пересдавать "теорию".

По словам юриста, для кандидатов в водители ничего фактически не изменится, потому что и сейчас в случае несдачи практического экзамена за шесть месяцев кандидат должен будет пересдавать "теорию".

"Согласно действующим правилам проведения экзаменов на право управления ТС, утвержденным постановлением правительства РФ №1097, если кандидат в водители после сдачи теоретического экзамена по каким-либо причинам в течение шести месяцев не сдаст практические экзамены на право управления транспортным средством, то "теорию" придется пересдавать заново", - отметил юрист.