Рейтинг@Mail.ru
Юрист разъяснил правила пересдачи экзаменов на права в России - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/prava-2074530744.html
Юрист разъяснил правила пересдачи экзаменов на права в России
Юрист разъяснил правила пересдачи экзаменов на права в России - РИА Новости, 15.02.2026
Юрист разъяснил правила пересдачи экзаменов на права в России
Если кандидат в водители не сдал практический экзамен в течение полугода после сдачи теоретического, то, по действующим в РФ правилам, он должен пересдать... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:44:00+03:00
2026-02-15T16:44:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601488513_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_883d203113e6a6cc5445f5822a2c1e36.jpg
https://ria.ru/20260120/voditeli-2069019749.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601488513_402:474:2501:2048_1920x0_80_0_0_44aa5da1b1d8a949f777f91d9ce32add.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Юрист разъяснил правила пересдачи экзаменов на права в России

Юрист Курбаков рассказал о правилах повторной сдачи теоретической части

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Если кандидат в водители не сдал практический экзамен в течение полугода после сдачи теоретического, то, по действующим в РФ правилам, он должен пересдать "теорию", рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Ранее СМИ писали, что кандидатов в водители при несдаче "практики" на права в шестимесячный срок могут обязать пересдавать "теорию".
По словам юриста, для кандидатов в водители ничего фактически не изменится, потому что и сейчас в случае несдачи практического экзамена за шесть месяцев кандидат должен будет пересдавать "теорию".
"Согласно действующим правилам проведения экзаменов на право управления ТС, утвержденным постановлением правительства РФ №1097, если кандидат в водители после сдачи теоретического экзамена по каким-либо причинам в течение шести месяцев не сдаст практические экзамены на право управления транспортным средством, то "теорию" придется пересдавать заново", - отметил юрист.
Он добавил, что изменения, описанные СМИ, с юридической точки зрения носят технический, конкретизирующий характер.
Сдача практического экзамена - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В России могут ужесточить экзамен на водительские права
20 января, 13:27
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала