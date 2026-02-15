Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/pozhar-2074562036.html
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар - РИА Новости, 15.02.2026
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар
Крупный пожар в складских помещениях ликвидирован в СВАО Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:15:00+03:00
2026-02-15T21:15:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993420509_0:293:3098:2035_1920x0_80_0_0_d1ee777a400f8aba0533a015462b6e81.jpg
https://ria.ru/20260215/korgi-2074556294.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993420509_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15cbbd0cf3019d1a319df41a0ce385a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар

Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы ликвидирован

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПожарная машина в Москве
Пожарная машина в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пожарная машина в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крупный пожар в складских помещениях ликвидирован в СВАО Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Возгорание товаров произошло в складских помещениях на площади 200 квадратных метров в Северянинском проезде в Москве, частично обрушилась кровля.
"Пожар ликвидирован в 20.08", - говорится в сообщении.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
Вчера, 20:20
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала