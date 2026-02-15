https://ria.ru/20260215/pozhar-2074519256.html
В Самарской области вспыхнул пожар на нефтяной скважине
В Самарской области вспыхнул пожар на нефтяной скважине - РИА Новости, 15.02.2026
В Самарской области вспыхнул пожар на нефтяной скважине
В Самарской области загорелся подъемный агрегат для ремонта нефтяных скважин, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:14:00+03:00
2026-02-15T15:14:00+03:00
2026-02-15T17:33:00+03:00
самарская область
происшествия
нефтегорский район
россия
самарская область
нефтегорский район
россия
Новости
В Самарской области вспыхнул пожар на нефтяной скважине
