В Самарской области вспыхнул пожар на нефтяной скважине - РИА Новости, 15.02.2026
15:14 15.02.2026 (обновлено: 17:33 15.02.2026)
В Самарской области вспыхнул пожар на нефтяной скважине
В Самарской области вспыхнул пожар на нефтяной скважине
самарская область
происшествия
нефтегорский район
россия
самарская область, происшествия, нефтегорский район, россия
В Самарской области вспыхнул пожар на нефтяной скважине

На месте возгорания подъемного агрегата для ремонта скважин в Самарской области
© Фото : ГКУ СО "Центр по делам ГО ПБ и ЧС"
На месте возгорания подъемного агрегата для ремонта скважин в Самарской области
САМАРА, 15 фев — РИА Новости. В Самарской области загорелся подъемный агрегат для ремонта нефтяных скважин, сообщило региональное ГУ МЧС.
"В 11:06 (10:06 мск. — Прим. ред.) поступило сообщение о том, что при обслуживании скважины, находящейся на ремонте, произошло возгорание подъемного агрегата для ремонта скважин в пяти километрах северо-восточнее города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский", — говорится в релизе.

Погибших нет, пострадали четыре человека (мужчины 1979, 1987, 1994, 1995 года рождения). Они госпитализированы, их состояние оценивается как среднее и тяжелое.
В 10:56 мск пожар потушили на площади 20 квадратных метров. Следователи и прокуратура начали проверку, по ее итогам примут процессуальное решение.
