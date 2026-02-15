Рейтинг@Mail.ru
На Кубани тушат два очага пожара после ночной атаки дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 15.02.2026
На Кубани тушат два очага пожара после ночной атаки дронов ВСУ
На Кубани тушат два очага пожара после ночной атаки дронов ВСУ
На Кубани тушат два очага пожара после ночной атаки дронов ВСУ
Возгорание в поселке Волна на Кубани после атаки БПЛА ВСУ составляет два очага общей площадью 2,2 тысячи "квадратов", информировали в оперативном штабе...
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
сочи
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
темрюкский район
сочи
1920
1920
true
На Кубани тушат два очага пожара после ночной атаки дронов ВСУ

В поселке Волна на Кубани после атаки ВСУ тушат пожар на 2,2 тысячи квадратов

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Возгорание в поселке Волна на Кубани после атаки БПЛА ВСУ составляет два очага общей площадью 2,2 тысячи "квадратов", информировали в оперативном штабе Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в воскресенье, что Кубань ночью подверглась массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. В поселке Волна повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По последним данным, ранены два человека, их госпитализировали.
"В поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар, возникший в результате атаки БПЛА. По состоянию на 10.00 15 февраля - это два очага возгорания общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. В борьбе с огнем участвуют 165 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении оперштаба региона.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
