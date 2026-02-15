https://ria.ru/20260215/pozhar-2074490258.html
На Кубани тушат два очага пожара после ночной атаки дронов ВСУ
На Кубани тушат два очага пожара после ночной атаки дронов ВСУ
На Кубани тушат два очага пожара после ночной атаки дронов ВСУ
Возгорание в поселке Волна на Кубани после атаки БПЛА ВСУ составляет два очага общей площадью 2,2 тысячи "квадратов", информировали в оперативном штабе... РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
темрюкский район
сочи
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
темрюкский район
сочи
В поселке Волна на Кубани после атаки ВСУ тушат пожар на 2,2 тысячи квадратов