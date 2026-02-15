Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, когда восстановятся отношения России и Финляндии - РИА Новости, 15.02.2026
23:15 15.02.2026
Посол рассказал, когда восстановятся отношения России и Финляндии
Отношения России и Финляндии начнут восстанавливаться, когда финская политическая элита задумается о благополучии своего народа, заявил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T23:15:00+03:00
2026-02-15T23:15:00+03:00
в мире
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
в мире, россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отношения России и Финляндии начнут восстанавливаться, когда финская политическая элита задумается о благополучии своего народа, заявил РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"В целом же думаю, что российско-финляндские отношения начнут восстанавливаться, когда политическая элита Финляндии всерьез задумается о национальных интересах и благополучии своего народа", - сказал Кузнецов.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. Стубб также говорил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
Финский флаг на судне - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Российский посол рассказал о сложностях работы посольства в Финляндии
В миреРоссияФинляндияХельсинкиПавел Кузнецов
 
 
