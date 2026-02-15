Рейтинг@Mail.ru
Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры, считает посол - РИА Новости, 15.02.2026
15:18 15.02.2026 (обновлено: 22:49 15.02.2026)
Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры, считает посол
Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры, считает посол - РИА Новости, 15.02.2026
Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры, считает посол
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА Новости не исключил, что власти Финляндии запретят россиянам покупать квартиры в стране. РИА Новости, 15.02.2026
россия, хельсинки, финляндия, павел кузнецов, в мире
Россия, Хельсинки, Финляндия, Павел Кузнецов, В мире
Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры, считает посол

Посол Кузнецов: власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Финляндии
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА Новости не исключил, что власти Финляндии запретят россиянам покупать квартиры в стране.
Власти Финляндии в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. В ноябре глава минобороны республики Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Володин рассказал о проблемах Финляндии после вступления в НАТО
Вчера, 10:30
"Насколько реально введение запрета на приобретение квартир россиянами, пока сказать трудно. Исключать этого нельзя. Политическая воля и запрос на такого рода шаги здесь сохраняются", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что официальный Хельсинки "по-прежнему демонстрирует готовность продолжать линию на последовательное ограничение прав граждан России" под предлогом обеспечения национальной безопасности.
"Риторика министра обороны, заявившего в конце 2025 года о начале работы по "прояснению рисков", связанных с владением россиянами квартирами в стране, полностью вписывается в рамки этого курса", - сказал Кузнецов.
По словам посла, распространение запрета на сделки с квартирами по аналогии со сделками с недвижимостью, возможно, представляется местным политикам логичным.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Финляндия увеличила масштаб учений у границы с Россией, заявил посол
Вчера, 03:12
 
РоссияХельсинкиФинляндияПавел КузнецовВ мире
 
 
