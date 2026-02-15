Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры, считает посол

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА Новости не исключил, что власти Финляндии запретят россиянам покупать квартиры в стране.

Власти Финляндии в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России Белоруссии . Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. В ноябре глава минобороны республики Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами.

"Насколько реально введение запрета на приобретение квартир россиянами, пока сказать трудно. Исключать этого нельзя. Политическая воля и запрос на такого рода шаги здесь сохраняются", - сказал глава дипмиссии.

Посол добавил, что официальный Хельсинки "по-прежнему демонстрирует готовность продолжать линию на последовательное ограничение прав граждан России" под предлогом обеспечения национальной безопасности.

"Риторика министра обороны, заявившего в конце 2025 года о начале работы по "прояснению рисков", связанных с владением россиянами квартирами в стране, полностью вписывается в рамки этого курса", - сказал Кузнецов