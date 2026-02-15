https://ria.ru/20260215/posol-2074520032.html
Власти Финляндии могут запретить россиянам покупать квартиры, считает посол
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА Новости не исключил, что власти Финляндии запретят россиянам покупать квартиры в стране. РИА Новости, 15.02.2026
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью РИА Новости не исключил, что власти Финляндии запретят россиянам покупать квартиры в стране.
Власти Финляндии
в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России
и Белоруссии
. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, квартиры в многоквартирных домах к ней не относятся. В ноябре глава минобороны республики Антти Хяккянен заявил о необходимости пересмотреть разрешение на приобретение квартир россиянами.
"Насколько реально введение запрета на приобретение квартир россиянами, пока сказать трудно. Исключать этого нельзя. Политическая воля и запрос на такого рода шаги здесь сохраняются", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что официальный Хельсинки
"по-прежнему демонстрирует готовность продолжать линию на последовательное ограничение прав граждан России" под предлогом обеспечения национальной безопасности.
"Риторика министра обороны, заявившего в конце 2025 года о начале работы по "прояснению рисков", связанных с владением россиянами квартирами в стране, полностью вписывается в рамки этого курса", - сказал Кузнецов
.
По словам посла, распространение запрета на сделки с квартирами по аналогии со сделками с недвижимостью, возможно, представляется местным политикам логичным.