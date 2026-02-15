Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши осудил выпады посла США в адрес спикера сейма - РИА Новости, 15.02.2026
16:17 15.02.2026
Президент Польши осудил выпады посла США в адрес спикера сейма
Президент Польши осудил выпады посла США в адрес спикера сейма - РИА Новости, 15.02.2026
Президент Польши осудил выпады посла США в адрес спикера сейма
Президент Польши Кароль Навроцкий признал, что ему неприятны выпады посла США в республике Тома Роуза в адрес спикера польского сейма Влодимежа Чажастого. РИА Новости, 15.02.2026
Президент Польши осудил выпады посла США в адрес спикера сейма

Президент Польши назвал неприятными выпады посла США в адрес спикера сейма

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий признал, что ему неприятны выпады посла США в республике Тома Роуза в адрес спикера польского сейма Влодимежа Чажастого.
Ранее Роуз заявил, что разорвал все контакты посольства со спикером сейма Польши Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.
Президент Польши выступил за появление у республики ядерного оружия
Президент Польши выступил за появление у республики ядерного оружия
Вчера, 15:26
"Мне неприятно, когда посол любой страны дисциплинирует нашего, пусть даже и несовершенного, посткоммунистического маршала сейма", - сказал польский лидер в интервью телеканалу Polsat.
По словам Навроцкого, "все были несколько шокированы" заявлением посла Роуза, сначала разорвавшего отношения с Чажастым, а затем в одном из своих постов заявившего об угрозе вывода американских войск.
"Он (Роуз - ред.), очевидно, удалил этот пост. Вопрос в том, не мешают ли эти слова посла США внутренней политике Польши", - отметил президент, добавив, что подобный обмен репликами и атмосфера в целом "неблагоприятны" для республики.
В начале февраля Чажастый сообщил, что спикеры кнессета Израиля Амир Охана и палаты представителей США Майк Джонсон просят его поддержать их инициативу о награждении Трампа Нобелевской премией. Спикер сейма Польши ответил на это, что не станет поддерживать инициативу о присуждении Нобелевской премии Трампу, так как, по его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.
Забор на границе с Белоруссией слишком дорогой для Польши, заявил Сикорский
Забор на границе с Белоруссией слишком дорогой для Польши, заявил Сикорский
14 февраля, 19:21
 
