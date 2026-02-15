Президент Польши осудил выпады посла США в адрес спикера сейма

ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий признал, что ему неприятны выпады посла США в республике Тома Роуза в адрес спикера польского сейма Влодимежа Чажастого.

"Он (Роуз - ред.), очевидно, удалил этот пост. Вопрос в том, не мешают ли эти слова посла США внутренней политике Польши", - отметил президент, добавив, что подобный обмен репликами и атмосфера в целом "неблагоприятны" для республики.