Президент Польши осудил выпады посла США в адрес спикера сейма

ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий признал, что ему неприятны выпады посла США в республике Тома Роуза в адрес спикера польского сейма Влодимежа Чажастого.
Ранее Роуз заявил, что разорвал все контакты посольства со спикером сейма Польши Чажастым из-за его отказа поддержать кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.
"Мне неприятно, когда посол любой страны дисциплинирует нашего, пусть даже и несовершенного, посткоммунистического маршала сейма", - сказал польский лидер в интервью телеканалу Polsat.
По словам Навроцкого, "все были несколько шокированы" заявлением посла Роуза, сначала разорвавшего отношения с Чажастым, а затем в одном из своих постов заявившего об угрозе вывода американских войск.
"Он (Роуз - ред.), очевидно, удалил этот пост. Вопрос в том, не мешают ли эти слова посла США внутренней политике Польши", - отметил президент, добавив, что подобный обмен репликами и атмосфера в целом "неблагоприятны" для республики.
В начале февраля Чажастый сообщил, что спикеры кнессета Израиля Амир Охана и палаты представителей США Майк Джонсон просят его поддержать их инициативу о награждении Трампа Нобелевской премией. Спикер сейма Польши ответил на это, что не станет поддерживать инициативу о присуждении Нобелевской премии Трампу, так как, по его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.