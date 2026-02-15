Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши выступил за появление у республики ядерного оружия - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/polsha-2074521524.html
Президент Польши выступил за появление у республики ядерного оружия
Президент Польши выступил за появление у республики ядерного оружия - РИА Новости, 15.02.2026
Президент Польши выступил за появление у республики ядерного оружия
Польский президент Кароль Навроцкий выступил за появление у Польши ядерного оружия. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:26:00+03:00
2026-02-15T15:26:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062621459_0:166:3070:1893_1920x0_80_0_0_865600ef9605693872f1267662a4914c.jpg
https://ria.ru/20260215/latviya-2074512144.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062621459_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3d7c1dd471bd0592022d09443bd53669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, кароль навроцкий
В мире, Польша, Кароль Навроцкий
Президент Польши выступил за появление у республики ядерного оружия

Навроцкий: Польша должна идти по пути к ядерному потенциалу

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Польский президент Кароль Навроцкий выступил за появление у Польши ядерного оружия.
"Я решительно поддерживаю присоединение Польши к ядерному проекту", - сказал он в эфире телеканала Polsat.
При этом он оговорился, что страна должна идти по пути "к польскому ядерному потенциалу" с соблюдением "всех международных норм".
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Ядерное сдерживание Европы дает Латвии новые возможности, считает премьер
Вчера, 14:32
 
В миреПольшаКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала