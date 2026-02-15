Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях - РИА Новости, 15.02.2026
00:46 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/pogoda-2074445086.html
В Подмосковье объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях
В Подмосковье объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях - РИА Новости, 15.02.2026
В Подмосковье объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях
МЧС России по Московской области сообщило, что 15 февраля ожидаются резкое понижение температуры воздуха, дождь, мокрый снег и сильная гололедица на дорогах. РИА Новости, 15.02.2026
общество
В Подмосковье объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

МЧС: в Подмосковье 15 февраля ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МЧС России по Московской области сообщило, что 15 февраля ожидаются резкое понижение температуры воздуха, дождь, мокрый снег и сильная гололедица на дорогах.
"С трех часов до девяти часов 15 февраля на территории Московской области ожидается резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, на дорогах сильная гололедица", - сообщается в канале МЧС Московской области на платформе Max.
Также отмечается, что в период с девяти часов утра до девяти часов вечера осадки будут постепенно прекращаться, однако гололедица на дорогах сохранится.
Как следует из карты Гидрометцентра, в Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности до 18 февраля.
