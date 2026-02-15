https://ria.ru/20260215/pogoda-2074445086.html
В Подмосковье объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях
МЧС России по Московской области сообщило, что 15 февраля ожидаются резкое понижение температуры воздуха, дождь, мокрый снег и сильная гололедица на дорогах. РИА Новости, 15.02.2026
