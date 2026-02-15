В Подмосковье объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. МЧС России по Московской области сообщило, что 15 февраля ожидаются резкое понижение температуры воздуха, дождь, мокрый снег и сильная гололедица на дорогах.

Также отмечается, что в период с девяти часов утра до девяти часов вечера осадки будут постепенно прекращаться, однако гололедица на дорогах сохранится.