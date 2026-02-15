Рейтинг@Mail.ru
ЕС сократил поставки пива в Россию до минимума с 2011 года
09:18 15.02.2026
ЕС сократил поставки пива в Россию до минимума с 2011 года
Стоимость поставок пива из Евросоюза в РФ по итогам прошлого года рухнула в 3,7 раза - до минимума за четырнадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 15.02.2026
экономика, россия, чехия, польша, евросоюз, евростат
Экономика, Россия, Чехия, Польша, Евросоюз, Евростат
Бутылки на конвейере
Бутылки на конвейере. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Стоимость поставок пива из Евросоюза в РФ по итогам прошлого года рухнула в 3,7 раза - до минимума за четырнадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Объем экспорта пива из Европейского союза в Россию в прошлом году упал в 3,7 раза - до 66,5 миллиона евро, достигнув минимума с 2011 года (55,5 миллиона). В декабре поставки также снизились: вдвое в месячном выражении и в 10,2 раза - в годовом, до 1,5 миллиона евро, минимальных с января 2005 года (1,08 миллиона).
При этом главным поставщиком пива по итогам последнего месяца года осталась Чехия, экспортировавшая его на 420,2 тысячи евро (-62% за месяц). В топ-5 по итогам месяца также вошли Польша - 336,7 тысячи (+1%), Латвия - 277,9 тысячи (-23%), Бельгия - 249 тысяч (-28%) и Германия - 114,7 тысячи (-55%).
По итогам всего года больше всего пива в Россию приехало из Чехии - 16,8 миллиона евро, Германии - 12,2 миллиона, Латвии - 10,6 миллиона, Литвы - 8,9 миллиона и Польши - 6,7 миллиона.
Однако снижается и весь пивной экспорт Евросоюза: в 2025 году он сократился на 12%, до минимальных с 2014 года 2,999 миллиарда евро. Доля РФ в экспорте ЕС сократилась до 2,2% с 7,1%. А больше всего хмельной напиток у ЕС приобретали США (654,7 миллиона евро), Великобритания (443,1 миллиона), Китай (300,2 миллиона), Канада (123,4 миллиона) и Куба (109,1 миллиона).
Пиво - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия впервые ввезла пиво из Индии
5 февраля, 21:07
 
