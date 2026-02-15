ЕС сократил поставки пива в Россию до минимума с 2011 года

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Стоимость поставок пива из Евросоюза в РФ по итогам прошлого года рухнула в 3,7 раза - до минимума за четырнадцать лет, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Объем экспорта пива из Европейского союза в Россию в прошлом году упал в 3,7 раза - до 66,5 миллиона евро, достигнув минимума с 2011 года (55,5 миллиона). В декабре поставки также снизились: вдвое в месячном выражении и в 10,2 раза - в годовом, до 1,5 миллиона евро, минимальных с января 2005 года (1,08 миллиона).
По итогам всего года больше всего пива в Россию приехало из Чехии - 16,8 миллиона евро, Германии - 12,2 миллиона, Латвии - 10,6 миллиона, Литвы - 8,9 миллиона и Польши - 6,7 миллиона.
Однако снижается и весь пивной экспорт Евросоюза: в 2025 году он сократился на 12%, до минимальных с 2014 года 2,999 миллиарда евро. Доля РФ в экспорте ЕС сократилась до 2,2% с 7,1%. А больше всего хмельной напиток у ЕС приобретали США (654,7 миллиона евро), Великобритания (443,1 миллиона), Китай (300,2 миллиона), Канада (123,4 миллиона) и Куба (109,1 миллиона).
