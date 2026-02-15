https://ria.ru/20260215/perm-2074511535.html
В Перми нашли мертвым основателя мебельной компании "ДомаДом"
Основатель пермской мебельной компании "ДомаДом" Алексей Антипкин найден мертвым в Перми, сообщает поисковый отряд "Прикамье поиск".
пермь
ПЕРМЬ, 15 фев - РИА Новости. Основатель пермской мебельной компании "ДомаДом" Алексей Антипкин найден мертвым в Перми, сообщает поисковый отряд "Прикамье поиск".
Предприниматель в пятницу ушел в пермскую деревню Заозерье, после чего перестал выходить на связь. В субботу отряд объявил о поиске добровольцев для розыска пропавшего.
"Найден - погиб, Антипкин Алексей Александрович. Приносим соболезнования родным и близким", - указано в группе
"Поисковый отряд. Прикамье поиск" в воскресенье.
В местных пабликах в соцсетях пользователи пишут, что мужчину нашли мертвым в глубоком сугробе вблизи реки Камы: предположительно, он мог застрять по пути на рыбалку.
Мебельная компания "ДомаДом" существует на рынке более 13 лет.