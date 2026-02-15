В МИД Ирана заявили, что переговоры с США пройдут в Женеве во вторник

ТЕГЕРАН, 15 фев – РИА Новости. Непрямые переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье пройдут 17 февраля, во вторник, в Женеве, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
"Непрямые переговоры Ирана и США по ядерной проблематике состоятся при посредничестве Омана во вторник", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Отмечается, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который будет представлять иранскую команду переговорщиков, вылетел в Женеву в воскресенье. МИД Ирана добавляет, что Аракчи также на полях второго раунда переговоров с Вашингтоном проведет "дипломатические консультации".
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Американский лидер Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве. Как заявил осведомленный источник РИА Новости, состав иранской группы переговорщиков на предстоящей встрече во вторник останется тем же.