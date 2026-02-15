Сийярто назвал темы переговоров Рубио в Будапеште

«

"Переговоры будут сосредоточены на двух важных темах. Первая - это возможность установления мира (на Украине - ред.)... Европейцы постоянно пытаются подорвать усилия президента США (Дональда Трампа - ред.) по установлению мира. Венгрия, с другой стороны, работает над миром и стремится уберечь нашу страну от войны", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.