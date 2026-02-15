Рейтинг@Mail.ru
17:13 15.02.2026 (обновлено: 17:21 15.02.2026)
Сийярто назвал темы переговоров Рубио в Будапеште
Сийярто назвал темы переговоров Рубио в Будапеште
в мире, сша, будапешт, украина, петер сийярто, марко рубио, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Будапешт, Украина, Петер Сийярто, Марко Рубио, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Сийярто назвал темы переговоров Рубио в Будапеште

Сийярто: переговоры Рубио в Будапеште будут касаться урегулирования на Украине

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Переговоры госсекретаря США Марко Рубио в Будапеште будут касаться урегулирования конфликта на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Сийярто сообщил, что Рубио посетит Будапешт в понедельник.
"Переговоры будут сосредоточены на двух важных темах. Первая - это возможность установления мира (на Украине - ред.)... Европейцы постоянно пытаются подорвать усилия президента США (Дональда Трампа - ред.) по установлению мира. Венгрия, с другой стороны, работает над миром и стремится уберечь нашу страну от войны", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.

По его словам, другой важной темой обсуждений станут венгерско-американские отношения, которые находятся на подъеме после прихода к власти в США Трампа.
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
13 февраля, 13:52
 
