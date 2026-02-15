https://ria.ru/20260215/pentagon-2074460881.html
Пентагон может разорвать контракт с Anthropic, пишут СМИ
Пентагон может разорвать контракт с Anthropic, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2026
Пентагон может разорвать контракт с Anthropic, пишут СМИ
Пентагон рассматривает возможность разрыва отношений с ИИ-компанией Anthropic из-за разногласий по ограничениям на использование ее моделей американскими...
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Пентагон рассматривает возможность разрыва отношений с ИИ-компанией Anthropic из-за разногласий по ограничениям на использование ее моделей американскими войсками, пишет портал Axios
со ссылкой на чиновника в администрации президента США Дональда Трампа.
Тридцатого января газета Wall Street Journal сообщала, что контракт Anthropic и Пентагона
находится под угрозой расторжения из-за упомянутых разногласий.
"Пентагон рассматривает возможность разрыва отношений с компанией Anthropic из-за ее настойчивого требования сохранить некоторые ограничения на использование ее моделей военными", - говорится в статье.
По данным портала, Anthropic настаивает на том, чтобы не быть причастной к двум аспектам сотрудничества - к массовой слежке за американцами и полностью автономному вооружению.
При этом источник утверждает, что существует значительная неопределенность в отношении того, что подпадает и что не подпадает под эти категории, а Пентагону невыгодно вести переговоры с Anthropic по отдельным случаям использования.
В июле Пентагон объявил о контрактах с четырьмя крупнейшими компаниями в области ИИ - Anthropic, Google
, OpenAI и xAI. Стоимость каждого соглашения достигает 200 миллионов долларов.