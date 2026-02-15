Пентагон может разорвать контракт с Anthropic, пишут СМИ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность разрыва отношений с ИИ-компанией Anthropic из-за разногласий по ограничениям на использование ее моделей американскими войсками, пишет портал Пентагон рассматривает возможность разрыва отношений с ИИ-компанией Anthropic из-за разногласий по ограничениям на использование ее моделей американскими войсками, пишет портал Axios со ссылкой на чиновника в администрации президента США Дональда Трампа.

Тридцатого января газета Wall Street Journal сообщала, что контракт Anthropic и Пентагона находится под угрозой расторжения из-за упомянутых разногласий.

"Пентагон рассматривает возможность разрыва отношений с компанией Anthropic из-за ее настойчивого требования сохранить некоторые ограничения на использование ее моделей военными", - говорится в статье.

По данным портала, Anthropic настаивает на том, чтобы не быть причастной к двум аспектам сотрудничества - к массовой слежке за американцами и полностью автономному вооружению.

При этом источник утверждает, что существует значительная неопределенность в отношении того, что подпадает и что не подпадает под эти категории, а Пентагону невыгодно вести переговоры с Anthropic по отдельным случаям использования.