https://ria.ru/20260215/pentagon-2074450574.html
В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем
В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем - РИА Новости, 15.02.2026
В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем
Соединенные Штаты стремятся к стабильным отношениям с Китаем и не ставят целью подавление его экономики, но хотят действовать с позиции силы, заявил замглавы... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T02:05:00+03:00
2026-02-15T02:05:00+03:00
2026-02-15T02:05:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
https://ria.ru/20260213/nato-2073727823.html
https://ria.ru/20260214/rubio-2074361671.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем
Замглавы Пентагона Колби: США хотят иметь стабильные отношения с Китаем
ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся к стабильным отношениям с Китаем и не ставят целью подавление его экономики, но хотят действовать с позиции силы, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Китайцы убеждены в том, что мы пытаемся задушить их (экономический - ред.) рост или сдержать их. Мы не стремимся к этому. Однако мы намерены обеспечить, чтобы мы, наши союзники и партнеры действовали с позиции силы", – сказал он.
По словам Колби, США
хотят "стабильных и уважительных" отношений с Китаем
без конфликтов, при этом администрация американского президента Дональда Трампа
продолжит придерживаться курса America First.
Он добавил, что Белый дом признает достижения Китая и рост его военной мощи, относится к этому с уважением, однако предпринимает необходимые шаги для обеспечения "благоприятного" баланса сил.