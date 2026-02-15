В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся к стабильным отношениям с Китаем и не ставят целью подавление его экономики, но хотят действовать с позиции силы, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Китайцы убеждены в том, что мы пытаемся задушить их (экономический - ред.) рост или сдержать их. Мы не стремимся к этому. Однако мы намерены обеспечить, чтобы мы, наши союзники и партнеры действовали с позиции силы", – сказал он.