В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем - РИА Новости, 15.02.2026
02:05 15.02.2026
В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем
В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем
в мире
китай
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
китай
сша
в мире, китай, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили о стремлении США к стабильным отношениям с Китаем

Замглавы Пентагона Колби: США хотят иметь стабильные отношения с Китаем

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся к стабильным отношениям с Китаем и не ставят целью подавление его экономики, но хотят действовать с позиции силы, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Китайцы убеждены в том, что мы пытаемся задушить их (экономический - ред.) рост или сдержать их. Мы не стремимся к этому. Однако мы намерены обеспечить, чтобы мы, наши союзники и партнеры действовали с позиции силы", – сказал он.
По словам Колби, США хотят "стабильных и уважительных" отношений с Китаем без конфликтов, при этом администрация американского президента Дональда Трампа продолжит придерживаться курса America First.
Он добавил, что Белый дом признает достижения Китая и рост его военной мощи, относится к этому с уважением, однако предпринимает необходимые шаги для обеспечения "благоприятного" баланса сил.
В миреКитайСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
