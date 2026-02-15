https://ria.ru/20260215/patsient-2074566891.html
Из Домодедовской больницы выписали первого пациента с оспой обезьян
Из Домодедовской больницы выписали первого пациента с оспой обезьян - РИА Новости, 15.02.2026
Из Домодедовской больницы выписали первого пациента с оспой обезьян
Первый пациент, госпитализированный в Домодедовскую больницу с диагнозом "оспа обезьян", выписан с выздоровлением, сообщили в медучреждении. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:20:00+03:00
2026-02-15T22:20:00+03:00
2026-02-15T22:20:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003705_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_bdd51a8035498b81cbe46c2c9204cf57.jpg
https://ria.ru/20260208/zabolevanie-2072947563.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051003705_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3027201afdd5f0d9c8dd4a01a90ad956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Из Домодедовской больницы выписали первого пациента с оспой обезьян
Первого пациента с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы