Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня, который отмечается 15 февраля, и пожелал обрести душевный мир и счастье через встречу с Богом.

"Сердечно поздравляю всех вас с великим двунадесятым (одним из 12 наиболее важных после Пасхи праздников в православии - ред.) Сретения Господня и отмечаемым ныне Днем православной молодежи", - приводит пресс-служба патриарха Кирилла его слова.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что Сретение — это праздник встречи, однако речь идёт не просто об исторической встрече, описанной в Евангелии.

"Праведный Симеон, принявший младенца Иисуса, стал образом всякой человеческой души, жаждущей Бога. Дитя, которое объемлет руками старец, — тот же самый Христос, который стоит у дверей нашего сердца и стучит, ожидая, что мы примем и полюбим его всею душею и всем разумением", - отметил патриарх.

В связи с этим праздником патриарх Кирилл призвал не пропустить в суете жизни самое главное - встречу с Богом.

"Встреча с Богом — вот что способно наполнить наше бытие подлинным смыслом и непреходящей ценностью, дать крепкую опору и духовную поддержку, которых ищет любой из нас, но особенно — молодые люди. В этот праздничный день молитвенно желаю всем вам, чтобы, открыв Господу своё сердце, вы смогли обрести необоримый душевный мир, истинное счастье", - заключил предстоятель Русской церкви.

Слово "сретение" на старославянском языке означает "встреча", второе значение этого слова - "радость". Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон.