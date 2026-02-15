Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня
Религия
 
00:20 15.02.2026
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня - РИА Новости, 15.02.2026
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня, который отмечается 15 февраля, и пожелал обрести душевный мир и... РИА Новости, 15.02.2026
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
религия
россия
2026
русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, религия
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Религия
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня

Патриарх Кирилл пожелал в праздник Сретения всем верующим обрести душевный мир

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Сретения Господня, который отмечается 15 февраля, и пожелал обрести душевный мир и счастье через встречу с Богом.
"Сердечно поздравляю всех вас с великим двунадесятым (одним из 12 наиболее важных после Пасхи праздников в православии - ред.) Сретения Господня и отмечаемым ныне Днем православной молодежи", - приводит пресс-служба патриарха Кирилла его слова.
Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что Сретение — это праздник встречи, однако речь идёт не просто об исторической встрече, описанной в Евангелии.
"Праведный Симеон, принявший младенца Иисуса, стал образом всякой человеческой души, жаждущей Бога. Дитя, которое объемлет руками старец, — тот же самый Христос, который стоит у дверей нашего сердца и стучит, ожидая, что мы примем и полюбим его всею душею и всем разумением", - отметил патриарх.
В связи с этим праздником патриарх Кирилл призвал не пропустить в суете жизни самое главное - встречу с Богом.
"Встреча с Богом — вот что способно наполнить наше бытие подлинным смыслом и непреходящей ценностью, дать крепкую опору и духовную поддержку, которых ищет любой из нас, но особенно — молодые люди. В этот праздничный день молитвенно желаю всем вам, чтобы, открыв Господу своё сердце, вы смогли обрести необоримый душевный мир, истинное счастье", - заключил предстоятель Русской церкви.
Слово "сретение" на старославянском языке означает "встреча", второе значение этого слова - "радость". Праздник был установлен в честь встречи младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. Следуя ветхозаветному обычаю, на 40-й день после рождения Иисуса родители принесли первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон.
По преданию, Симеон, когда переводил слова пророка Исаии о том, что Дева (девушка) родит сына, посчитал это ошибкой и захотел исправить, после чего ему было откровение от Бога, что он не умрет, пока не увидит своими глазами приход в мир Спасителя.
РелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияРелигия
 
 
