Посол в Австрии рассказал о росте спроса на биометрические загранпаспорта

ВЕНА, 15 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Спрос на биометрические загранпаспорта вырос у россиян в Австрии, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.

"С учетом непризнания Чехией Польшей (именно через эти страны соотечественники часто путешествуют в Россию ) обыкновенных заграничных паспортов фиксируем повышенный спрос на так называемые биометрические загранпаспорта, без которых въезд в указанные страны будет или уже запрещен (Польша - с 1 апреля)", - сказал Грозов, отвечая на вопрос агентства, с какими запросами российских граждан и соотечественников в Австрии сегодня дипведомство сталкивается чаще всего.

Кроме того, по словам дипломата, из-за отсутствия прямого авиасообщения с РФ и дороговизной авиабилетов многие свои вопросы российские граждане вынуждены решать удаленно, в связи с чем резко увеличился спрос на нотариальные услуги.

"К сожалению, иногда наши сограждане преступают закон и оказываются в местах лишения свободы. В случае согласия с их стороны оказываем консульскую поддержку им и их родственникам", - добавил собеседник агентства.