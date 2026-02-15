https://ria.ru/20260215/pasport-2074531785.html
Посол в Австрии рассказал о росте спроса на биометрические загранпаспорта
ВЕНА, 15 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Спрос на биометрические загранпаспорта вырос у россиян в Австрии, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"С учетом непризнания Чехией
и Польшей
(именно через эти страны соотечественники часто путешествуют в Россию
) обыкновенных заграничных паспортов фиксируем повышенный спрос на так называемые биометрические загранпаспорта, без которых въезд в указанные страны будет или уже запрещен (Польша - с 1 апреля)", - сказал Грозов, отвечая на вопрос агентства, с какими запросами российских граждан и соотечественников в Австрии
сегодня дипведомство сталкивается чаще всего.
Кроме того, по словам дипломата, из-за отсутствия прямого авиасообщения с РФ и дороговизной авиабилетов многие свои вопросы российские граждане вынуждены решать удаленно, в связи с чем резко увеличился спрос на нотариальные услуги.
"К сожалению, иногда наши сограждане преступают закон и оказываются в местах лишения свободы. В случае согласия с их стороны оказываем консульскую поддержку им и их родственникам", - добавил собеседник агентства.
Эстония
, Исландия
, Чехия, Франция
, Латвия
и Литва
в течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта, Румыния
и Германия
- с 1 января этого года.