Рейтинг@Mail.ru
Посол в Австрии рассказал о росте спроса на биометрические загранпаспорта - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/pasport-2074531785.html
Посол в Австрии рассказал о росте спроса на биометрические загранпаспорта
Посол в Австрии рассказал о росте спроса на биометрические загранпаспорта - РИА Новости, 15.02.2026
Посол в Австрии рассказал о росте спроса на биометрические загранпаспорта
Спрос на биометрические загранпаспорта вырос у россиян в Австрии, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:50:00+03:00
2026-02-15T16:50:00+03:00
в мире
россия
австрия
чехия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778828879_0:2:3029:1706_1920x0_80_0_0_1f8420561934d2999d0c43e7d2ffd484.jpg
https://ria.ru/20260215/trebovanie-2074447522.html
https://ria.ru/20260210/pasport-2073486017.html
россия
австрия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778828879_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7aa8cb8f9882e115ec9595c900518a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австрия, чехия
В мире, Россия, Австрия, Чехия
Посол в Австрии рассказал о росте спроса на биометрические загранпаспорта

Посол Грозов: в Австрии вырос спрос у россиян на биометрические загранпаспорта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБиометрические заграничные паспорта граждан РФ
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 15 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Спрос на биометрические загранпаспорта вырос у россиян в Австрии, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"С учетом непризнания Чехией и Польшей (именно через эти страны соотечественники часто путешествуют в Россию) обыкновенных заграничных паспортов фиксируем повышенный спрос на так называемые биометрические загранпаспорта, без которых въезд в указанные страны будет или уже запрещен (Польша - с 1 апреля)", - сказал Грозов, отвечая на вопрос агентства, с какими запросами российских граждан и соотечественников в Австрии сегодня дипведомство сталкивается чаще всего.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Названы организации, которые имеют право требовать копию паспорта
Вчера, 02:10
Кроме того, по словам дипломата, из-за отсутствия прямого авиасообщения с РФ и дороговизной авиабилетов многие свои вопросы российские граждане вынуждены решать удаленно, в связи с чем резко увеличился спрос на нотариальные услуги.
"К сожалению, иногда наши сограждане преступают закон и оказываются в местах лишения свободы. В случае согласия с их стороны оказываем консульскую поддержку им и их родственникам", - добавил собеседник агентства.
Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва в течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта, Румыния и Германия - с 1 января этого года.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МИД отметил рост обращений россиян за биометрическими паспортами
10 февраля, 17:16
 
В миреРоссияАвстрияЧехия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала