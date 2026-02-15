Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыла пять причин для отказа банка вернуть деньги вкладчику
03:10 15.02.2026
Юрист раскрыла пять причин для отказа банка вернуть деньги вкладчику
Юрист раскрыла пять причин для отказа банка вернуть деньги вкладчику

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Для отказа банка вернуть клиенту вклад есть много причин. Основные пять агентству “Прайм” назвала адвокат, партнер адвокатского бюро "Плешаков, Ушкалов и партнеры" Елена Якушева.
Первая — отзыв у банка лицензии. В этом случае застрахованные средства до 1,4 миллиона рублей возвращаются Агентством по страхованию вкладов в приоритетном порядке. Остальное — в рамках процедуры банкротства.
Вторая — арест или блокировка счета по решению судебных органов. Третья - спор о правопреемственности в случае смерти вкладчика. Четвертая — отсутствие у клиента необходимых документов. И, наконец, пятая — подозрение банка на мошенничество.
“Обязательно получите от сотрудника банка официальный документ с указанием причины отказа со ссылкой на закон либо внутреннюю инструкцию банка с подписью сотрудника и печатью банка. Затем подайте жалобу в отделение банка, продублируйте ее в головной офис банка”, — советует Якушева.
Если реакции нет, нужно жаловаться в Банк России, а крайняя мера — подать в суд. Это очень эффективно, особенно в случае неправомерного отказа.
