Слова Зеленского помогают Орбану в предвыборной кампании, считает политолог

15.02.2026
21:19 15.02.2026
Слова Зеленского помогают Орбану в предвыборной кампании, считает политолог
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский своими оскорбительными высказываниями только помогает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в предвыборной кампании, потому что доказывает, что Киев открыто стремится к смене венгерского правительства ради прихода к власти в стране проукраинской оппозиции, высказал мнение РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпëтле.
Ранее Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил что из-за таких высказываний Украина и не сможет вступить в ЕС.
"Я думаю, что слова Зеленского даже помогают Орбану, позитивно влияют на его предвыборные позиции. Зеленский постоянно нападает на Орбана, его военные угрожают ударить по Венгрии. Это вызывает у венгров страх перед Украиной", - сказал Шпëтле.
По его словам, лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр практически открыто демонстрирует свои связи с Украиной, а на Мюнхенской конференции встречался с "врагами Венгрии": канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Финляндии Александром Стуббом, чем "явно продемонстрировал, что по приказу Брюсселя он поддержит Киев всеми средствами".
"После этого и постоянных угроз Украины и Зеленского, очевидно, любой здравомыслящий венгр скажет: "Тогда я буду голосовать за (правящую партию - ред.) "Фидес", а не за партию, которая хочет поддерживать такого агрессора в нашем регионе", - отметил эксперт.
Аналитик отметил, что Зеленский не опасается президента США Дональда Трампа, открыто поддерживающего Орбана, поскольку "недавно наврал Трампу в лицо, пообещав провести выборы на Украине, а потом отказавшись это делать".
По его мнению, подобное поведение Зеленского поддерживают проукраинские политики ФРГ, такие как министр обороны Борис Писториус и глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, постоянно призывающие страны ЕС дать больше оружия Украине.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Ранее венгерский премьер-министр Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
