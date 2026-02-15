Слова Зеленского помогают Орбану в предвыборной кампании, считает политолог

БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский своими оскорбительными высказываниями только помогает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в предвыборной кампании, потому что доказывает, что Киев открыто стремится к смене венгерского правительства ради прихода к власти в стране проукраинской оппозиции, высказал мнение РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпëтле.
"Я думаю, что слова Зеленского даже помогают Орбану, позитивно влияют на его предвыборные позиции. Зеленский постоянно нападает на Орбана, его военные угрожают ударить по Венгрии. Это вызывает у венгров страх перед Украиной", - сказал Шпëтле.
По его словам, лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр практически открыто демонстрирует свои связи с Украиной, а на Мюнхенской конференции встречался с "врагами Венгрии": канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Финляндии Александром Стуббом, чем "явно продемонстрировал, что по приказу Брюсселя он поддержит Киев всеми средствами".
"После этого и постоянных угроз Украины и Зеленского, очевидно, любой здравомыслящий венгр скажет: "Тогда я буду голосовать за (правящую партию - ред.) "Фидес", а не за партию, которая хочет поддерживать такого агрессора в нашем регионе", - отметил эксперт.
Аналитик отметил, что Зеленский не опасается президента США Дональда Трампа, открыто поддерживающего Орбана, поскольку "недавно наврал Трампу в лицо, пообещав провести выборы на Украине, а потом отказавшись это делать".
По его мнению, подобное поведение Зеленского поддерживают проукраинские политики ФРГ, такие как министр обороны Борис Писториус и глава крупнейшей фракции Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, постоянно призывающие страны ЕС дать больше оружия Украине.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Ранее венгерский премьер-министр Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
