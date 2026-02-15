Слова Зеленского помогают Орбану в предвыборной кампании, считает политолог

БУДАПЕШТ, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский своими оскорбительными высказываниями только помогает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в предвыборной кампании, потому что доказывает, что Киев открыто стремится к смене венгерского правительства ради прихода к власти в стране проукраинской оппозиции, высказал мнение РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпëтле.

Ранее Зеленский , выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана , заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил что из-за таких высказываний Украина и не сможет вступить в ЕС

"Я думаю, что слова Зеленского даже помогают Орбану, позитивно влияют на его предвыборные позиции. Зеленский постоянно нападает на Орбана, его военные угрожают ударить по Венгрии. Это вызывает у венгров страх перед Украиной", - сказал Шпëтле.

"После этого и постоянных угроз Украины и Зеленского, очевидно, любой здравомыслящий венгр скажет: "Тогда я буду голосовать за (правящую партию - ред.) "Фидес", а не за партию, которая хочет поддерживать такого агрессора в нашем регионе", - отметил эксперт.

Аналитик отметил, что Зеленский не опасается президента США Дональда Трампа , открыто поддерживающего Орбана, поскольку "недавно наврал Трампу в лицо, пообещав провести выборы на Украине, а потом отказавшись это делать".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.