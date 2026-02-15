Опрос показал, сколько канадцев считают, что США хотят отделения Альберты

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Четыре из пяти канадцев считают, что США поддержат возможное отделение провинции Альберта от Канады, следует из опубликованных в воскресенье результатов опроса, проведенного компанией Nanos Research по заказу телеканала Четыре из пяти канадцев считают, что США поддержат возможное отделение провинции Альберта от Канады, следует из опубликованных в воскресенье результатов опроса, проведенного компанией Nanos Research по заказу телеканала CTV

Телеканал Global News со ссылкой на опрос компании Ipsos 26 января сообщил, что 29% населения Альберты выразили готовность проголосовать за запуск процесса отделения от Канады , при этом только 15% продолжили поддерживать сепаратизм, несмотря на возможные снижение уровня жизни, утрату пенсий и необходимость договариваться по условиям торговли.

"Опрос, проведенный компанией Nanos Research по заказу CTV, показал, что четыре из пяти канадцев считают, что США поддержат отделение Альберты от Канады", - говорится в сообщении телеканала.

Опрос проводился с 31 января по 4 февраля среди более чем 1 тысячи совершеннолетних канадцев. Статистическая погрешность составила около 3,1%.

В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Теперь инициаторам разрешено собирать подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу. Сторонники идеи отделения утверждают, что эта территориальная единица вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.