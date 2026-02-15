Опрос показал, сколько канадцев считают, что США хотят отделения Альберты

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Четыре из пяти канадцев считают, что США поддержат возможное отделение провинции Альберта от Канады, следует из опубликованных в воскресенье результатов опроса, проведенного компанией Nanos Research по заказу телеканала CTV.
Телеканал Global News со ссылкой на опрос компании Ipsos 26 января сообщил, что 29% населения Альберты выразили готовность проголосовать за запуск процесса отделения от Канады, при этом только 15% продолжили поддерживать сепаратизм, несмотря на возможные снижение уровня жизни, утрату пенсий и необходимость договариваться по условиям торговли.
"Опрос, проведенный компанией Nanos Research по заказу CTV, показал, что четыре из пяти канадцев считают, что США поддержат отделение Альберты от Канады", - говорится в сообщении телеканала.
Опрос проводился с 31 января по 4 февраля среди более чем 1 тысячи совершеннолетних канадцев. Статистическая погрешность составила около 3,1%.
В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Теперь инициаторам разрешено собирать подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу. Сторонники идеи отделения утверждают, что эта территориальная единица вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию.
По данным CBC, если проведение референдума по дальнейшей судьбе Альберты все же одобрят власти, то он должен будет состояться не позже 18 октября 2027 года - дня следующих всеобщих выборов в провинции.