В Одессе мужчина пытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации
Одессит попытался отпилить себе руку, чтобы избежать мобилизации в ВСУ, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.02.2026
2026
В Одессе мужчина пытался отпилить руку болгаркой, чтобы избежать мобилизации