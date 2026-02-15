Рейтинг@Mail.ru
Большая часть Одессы осталась без водоснабжения - РИА Новости, 15.02.2026
13:01 15.02.2026 (обновлено: 16:26 15.02.2026)
Большая часть Одессы осталась без водоснабжения
Большая часть Одессы осталась без водоснабжения - РИА Новости, 15.02.2026
Большая часть Одессы осталась без водоснабжения
Большая часть Одессы осталась без водоснабжения из-за аварийного отключения объектов водопроводной сети от электроснабжения, сообщила компания, обеспечивающая... РИА Новости, 15.02.2026
Большая часть Одессы осталась без водоснабжения

Большая часть Одессы осталась без воды из-за аварийного отключения

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Большая часть Одессы осталась без водоснабжения из-за аварийного отключения объектов водопроводной сети от электроснабжения, сообщила компания, обеспечивающая водоснабжение, "Инфоксводоканал".
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в пятницу заявил, что перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением фиксируются в Одесском районе.
"Из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы без водоснабжения остаются потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского (районов Одессы - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Инфоксводоканал".
В Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры
В Одесской области сообщили о повреждении транспортной инфраструктуры
